Bruxelles, 3 lug. (askanews) - Il giornalista italiano David Sassoli, con 325 voti, ha vinto il primo scrutinio nelle elezioni per il presidente del Parlamento europeo per i prossimi due anni e mezzo.Per essere eletti è necessario ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi (50% più 1).Nel corso della sua dichiarazione pre-voto, Sassoli ha richiamato tutti gli europarlamentari a lavorare insieme per ristabilire la fiducia reciproca tra i cittadini e le istituzioni europee.