Montreal (askanews) - Centiania di cittadini francesi residenti in Quebec lo stato francofono del Canada, si sono messi in fila sotto una pioggia battente a Montreal per votare al ballottaggi tra Macron e Le Pen delle presidenziali francesi. Su un totale di 47,58 milioni di elettori iscritti sulle liste elettorali, poco più di un milione sono i francesi residenti all'estero.