(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2019 Primarie Pd Calenda fa lo scrutatore E un modo per incontrare i militanti Al via le primarie del Pd per scegliere il nuovo segretario che guiderà il partito. Carlo Calenda fa lo scrutatore al gazebo di piazza del Popolo e spiega la sua scelta così: "La politica si fa così, è un buon modo per incontrare i militanti e per partecipare alle primarie, è una bella cosa" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev