Primarie PD, Lotti: partecipare e' importanteper cambiare l'Italia insieme

(Agenzia Vista) Firenze, 25 aprile 2017 Il ministro per lo Sport, Luca Lotti, ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Liberazione nel capoluogo toscano, al fianco del sindaco Dario Nardella. Lotti e' intervenuto anche sulle primarie del Partito Democratico, che si svolgeranno il 30 aprile 2017, ''Partecipare alle primarie e' importante - ha affermato il ministro Lotti - in questo modo diamo un segnale di poter cambiare l'Italia assieme''. courtesy_Italia 7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev