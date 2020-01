Primi due casi di Coronavirus in Italia, Conte: stop voli Cina

Roma, 31 gen. (askanews) - Sono stati confermati i primi due casi di Coronavirus in Italia. I dettagli li ha dati il premier Giuseppe Conte che ha rassicurato: la situazione è sotto controllo."C'erano due casi sospetti, abbiamo avuto l'aggiornamento: questi due casi sono confermati. Anche in Italia abbiamo i primi due casi, due turisti cinesi da qualche giorno nel nostro paese", ha detto. "Abbiamo già predisposto tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi"."Non ci siamo fatti trovare impreparati, il ministro Speranza ha appena adottato un'ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina", ha dichiarato."Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, la situazione assolutamente sotto controllo. Sono in atto in questo momento tracciature dei percorsi (dei turisti cinesi malati, ndr). Se scattano episodi di discriminazione significa non aver letto i giornali e non fidarsi delle autorità scientifiche, che ci danno notizie rassicuranti".