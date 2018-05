(Agenzia Vista) Napoli, 01 maggio 2018 Primo maggio, i giovani napoletani, la festa del lavoro per noi e un'utopia Le sigle sindacali di Cgil, Cisl e UIL sono scese in piazza del Gesù in occasione della celebrazione della Festa del 1 maggio. Cresce lo scetticismo dei giovani napoletani sulle possibilità di un cambiamento in tempi brevi della condizione occupazionale del Sud. "La festa del lavoro per noi e un'utopia" dicono i giovani scesi in piazza. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev