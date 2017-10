Toronto (askanews) - Chiacchiere e sorrisi tra due buoni amici. Il Principe Harry e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama hanno assistito allo stadio di Toronto agli Invictus Games. I due hanno fatto il tifo per gli atleti paralimpici dimostrando di essere in grande confidenza. Obama è uno dei sostenitori dei giochi ideati dal principe secondogenito di Carlo che vede coinvolti i militari feriti in servizio e che grazie allo sport hanno ritrovato nuova forza.