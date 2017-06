(Agenzia Vista) Milano, 08 giugno 2017 Francesca Persi, la collaboratrice di Maurizio Corona che nascose 1,7 milioni di euro in un controsoffitto, interpellata a margine dell'udienza in cui ha avuto luogo l'arringa difensiva dell'avvocato di Corona. Per la Persi, che ha già scontato stte mesi di domiciliari, l'accusa chiede una condanna di 2 anni e 4 mesi. Il suo avvocato Cristina Morrone ha chiesto l'assoluzione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev