Procuratore Catania Zuccaro arriva in Senato: spieghero' in audizione

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2017 Noi abbiamo constatato come il fenomeno dei migranti stia provocando un numero immenso di vittime e ci sono organizzazioni criminali che su questo traffico creano il loro impero e le loro ricchezze". Lo ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, nel corso di un'audizione in commissione Difesa al Senato. "Non è una battaglia vana quella volta a individuare i trafficanti, siamo stati i primi a puntare sul sequestro delle navi madre". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev