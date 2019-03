Prodi: se l'Italia si allontana da Ue rischia deriva illiberale

Milano (askanews) - Allontanandosi dall'Europa anche l'Italia rischia una deriva illiberale. È il monito lanciato da Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea, parlando con i giornalisti a Milano, a margine dell'iniziativa di Legautonomie a palazzo Marino per rilanciare la proposta di esporre la bandiera europea in occasione della festa del patrono d'Europa San Benedetto, il 21 marzo.Nel suo intervento, Prodi ha accomunato l'Italia a Paesi come Ungheria e Polonia, e ha poi spiegato: "Non lo faccio io, tutti paragonano l'Italia a Ungheria e Polonia, tutta la stampa mondiale ci mette tra i Paesi ostili all'Europa, purtroppo: ora c'è meno violenza verbale ma c'è ancora una forte diffidenza". E alla domanda se anche l'Italia rischi una deriva illiberale, il Professore ha risposto: "Spero proprio di noi. Comunque più ci si allontana dall'Europa più è difficile resistere alle derive illiberali". A giudizio di Prodi "abbiamo bisogno dell'Europa e credo che l'Europa abbia bisogno di noi: non esiste Europa senza l'Italia, però se noi ci isolassimo l'Europa sarebbe costretta a fare senza l'Italia e questo sarebbe una tragedia per noi".