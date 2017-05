(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2017 Romano Prodi parlando con i giornalisti al termine della sua Lectio Magistralis all'Istituto Sturzo"Non faccio previsioni, leggo quelle che fanno gli altri. Tante volte sono previsioni errate. Spero che questa volta non lo siano" perche' "la vittoria di Le Pen significherebbe che un Paese come la Francia diverrebbe ostile all'Ue e non credo sia sopportabile per l'Europa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev