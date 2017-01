Protesta contro il decreto migranti davanti alla Casa Bianca

Washington (askanews) - Sono arrivate fino alla Casa Bianca le proteste contro il decreto del presidente Trump, soprannominato "muslim ban", che impedisce l'arrivo dei rifugiati e l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di sette Paesi musulmani. A Washington migliaia di persone sono scese in piazza con cartelli con scritto "Refugees welcome" e "No ban, no wall", contro un decreto considerato discriminante nei confronti dei musulmani. Non solo Washington, ci sono state manifestazioni in diverse città americane, fra cui New York.