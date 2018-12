Protesta dei liceali in Francia, scontri e tensione a Marsiglia

Roma, 6 dic. (askanews) - Migliaia di studenti dei licei francesi sono scesi in piazza, in particolare a Marsiglia e Nizza, contro la riforma della scuola superiore voluta dal governo. Da giorni i ragazzi, sulla scia delle proteste dei gilet gialli contro la politica sociale e fiscale del governo e l'aumento delle tasse sui carburanti, che per ora hanno ottenuto una sospensione dei rincari, chiedono un passo indietro sui provvedimenti che penalizzano secondo loro gli studenti meno abbienti.Tra i punti più contestati ci sono la riforma della maturità e il programma Parcoursup, il nuovo sistema di iscrizione all'università accusato di essere selettivo perché impone dei requisiti ben definiti.A Marsiglia la protesta a metà giornata ha fatto registrare momenti di tensione con la polizia che ha lanciato lacrimogeni per disperdere i ragazzi e diverse auto sono state date alle fiamme.2.15"Chiediamo il ritiro del Parcoursup, della riforma della maturità, della riforma delle scuole professionali, non se ne parla ma questa riforma ucciderà le scuole professionali", dice una studentessa che ricorda anche che si prevede l'aumento delle tasse per gli studenti stranieri.E un altro aggiunge:2.40"Per prima cosa non ci ascoltano, seconda cosa Emmanuel Macron e il suo governo ci disprezzano, terzo ci sembra che si vada proprio nella direzione sbagliata, dicono che il Parcoursup è una buona cosa, per noi invece è scandaloso".