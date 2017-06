Protesta operai Fiat, Mignano (Cobas): pronti a bloccare il Paese

(Agenzia Vista) Cassino, 30 giugno 2017 Gli operai degli stabilimenti Fca hanno inscenato una protesta davanti ai cancelli dello stabilimento di Cassino, per protestare contro le politiche aziendali che, a detta loro, stressano i lavoratori. La manifestazione ha bloccato il piazziale all'esterno dei cancelli, punto di snodo per gli autobus che fungono da navetta per gli operai, che hanno atteso a lungo di poter rientrare a casa. Alla manifestazione hanno preso parte delegazioni di tutti gli stabilimenti d'Italia, tra cui Mirafiori, Termoli e Pomigliano D'Arco. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev