(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2017 La protesta dei tassisti contro 'l'emendamento Uber' in votazione al Senato sotto palazzo Madama. I tassisti, in agitazione in tutta Italia, dicono dalla piazza, si scagliano contro il maxi emendamento del decreto Mille Proroghe, sul quale il governo ha posto la questione di fiducia. Corso Rinascimento e' chiuso al traffico e le linee di autobus sono deviate.