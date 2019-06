Hong Kong, 12 giu. (askanews) - E' di almeno 22 persone ferite il primo bilancio degli scontri in corso a Hong Kong tra i manifestanti e le forze di polizia, nelle aree adiacenti ai principali edifici governativi. Secondo quanto riferito da fonti locali alla Bbc, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.Intanto, un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha descritto le indiscrezioni su un possibile invio di forze di sicurezza cinesi a Hong Kong come "fake news".