Protezione dati on line: lo spot piu' longevo dell'era social

(Agenzia Vista)Piemonte VdA 14 luglio 2017 E' uno degli spot più longevi dell'era social, uno spot belga che dal 2013 viene condiviso, twittato, postato e ri -postato per sensibilizzare sul tema della sicurezza e protezione on line, invitando ad essere vigili. Non è mai abbastanza infatti l'attenzione che dedichiamo alla tutela dei nostri dati. In moltissimi casi non siamo consapevoli che tutta la nostra vita, inclusi dati che riteniamo privati, sono facilmente accessibili, e a renderli tali siamo proprio noi.