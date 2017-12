Pugno all'avversaria, il folle gesto durante la partita di basket femminile tra Torino e Ragusa

(Agenzia Vista) Torino, 11 dicembre 2017 Canale 74 Pugno all'avversaria, gesto folle durante la partita di basket femminile tra Torino e Ragusa Al termine della partita tra Fixi Piramis Torino – Passalacqua Ragusa, partita valevole per l’undicesima giornata della Serie A di basket femminile 2017-2018, Dearica Hamby ha steso con un pugno Ivana Tikvic a pochi secondi dal suono della sirena finale. Un gesto folle, che ha generato attimi di paura e tensione al Pala Ruffini del capoluogo piemontese: la croata si è accasciata sul parquet, dove è rimasta per diversi minuti, priva di sensi. La giocatrice della Fixi Piramis è stata quindi subito soccorsa, lasciando poi il campo cosciente e venendo portata in ospedale per accertamenti. Alla giocatrice torinese sono arrivate subito le scuse e gli auguri della società ragusana in una serata tutta dimenticare. courtesy_Canale74 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev