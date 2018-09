Pussy Riot, Tolokonnikova: mio marito Piotr è stato avvelenato

Berlino, (askanews) - Secondo Nadeja Tolokonnikova, storica componente delle Pussy Riots, suo marito Piotr Verzilov, anche lui tra i più noti attivisti del gruppo di protesta russo, è stato vittima di un tentato omicidio."Ci siamo chiesti con i nostri amici e parenti se Piotr debba ritornare in Russia dopo tutto ciò. Tutti pensano che sarebbe davvero pericoloso per lui tornare, perché è stato probabilmente un tentativo di omicidio e se non lo è stato, è stata un'intimidazione, perché probabilmente sapeva qualcosa che non avrebbe dovuto sapere".Piotr Verzilov, artista russo-canadese, era stato ricoverato a Mosca il 12 settembre in condizioni critiche per sospetto avvelenamento. Dal 15 settembre è in cura a Berlino e sarebbe fuori pericolo.Anche il primario dell'ospedale Charité di Berlino Kai-Uwe Eckardt, ha riferito che "dalle analisi" è "molto probabile che si sia trattato di un caso di avvelenamento".