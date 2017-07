Putin furioso annuncia l'espulsione di 755 diplomatici Usa

Mosca (askanews) - "Le speranze di un miglioramento delle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti sono finite". Il quotidiano Vedomosti suggella così la notizia dei 755 diplomatici americani che dovranno lasciare la Russia.A dare il numero esatto di questa espulsione di massa, è stato proprio il presidente russo Vladimir Putin. Una mossa "causata delle politiche di Washington", ha dichiarato. Per poi aggiungere che la sua decisione è stata presa dopo che "gli Stati Uniti hanno fatto una mossa che non è stata provocata da niente, solo per peggiorare le relazioni russo-americane".Chiaro il riferimento alle recenti sanzioni contro Mosca e non solo, decise al Senato di Washington. Dopo le precendenti misure punitive volute da Barack Obama, Putin aveva deciso di dare una possibilità alla successiva amministrazione presidenziale di Donald Trump ma ora anche quella porta si è chiusa.Non è l'unica forma di rappresaglia. Dal primo agosto, la Russia ha deciso di togliere la dacia di Serebryany Bor agli Stati Uniti e alcuni magazzini a Mosca usati dalla rappresentanza. Il taglio del personale diplomatico americano in Russia invece dovrà essere effettivo entro settembre.