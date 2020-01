Putin e il Natale ortodosso dei moscoviti senza neve

Mosca, 7 gen. (askanews) - Pensieroso, con cardigan decisamente natalizio e circondato dai bambini. Per il terzo anno consecutivo, Vladimir Putin ha celebrato il Natale ortodosso - che si festeggia nella notte tra il 6 e il 7 gennaio - nella sua San Pietroburgo. E per la terza volta (2012, 2019, 2020) ha partecipato alla messa nella Cattedrale della Trasfigurazione.Per la verità un Natale ortodosso un po' strano quello di quest'anno, come lo stesso dicembre e il Capodanno (festività altrettanto importante per i russi): tutti senza neve. I moscoviti si struggono, si moltiplicano i messaggi sui social - Natale non è Natale, così, dicono tutti - ma intanto finalmente è finito il digiuno che prevede la tradizione e si procede, affrontando la tavola imbadita, benedetti anche da Papa Francesco che oggi ha rivolto "un pensiero particolare ai fratelli delle Chiese Orientali".Ma perchè i russi festeggiano così in ritardo la nascita di Cristo? La data del 7 gennaio non è dovuta a una volontà scismatica, ma per un motivo meramente pratico. La maggior parte delle chiese ortodosse - anche quella serba o di Cipro - utilizzano il calendario giuliano, creato sotto il regno di Giulio Cesare nel 45 a.C., e non hanno adottato il calendario gregoriano, voluto da papa Gregorionel 1582.