Putin visita re Salman a Riad e firma un accordo petrolifero

Roma, 15 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il re saudita Salman a Riad e ha firmato un accordo chiave con l'Arabia Saudita per un gruppo Opec+, ovvero l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio più 10 Stati non membri del cartello, che mira a stabilizzare i prezzi globali del petrolio e a calmare le tensioni regionali con l'Iran.La visita di Putin nell'area fa seguito agli attacchi agli impianti petroliferi sauditi, con l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti che hanno accusato l'Iran, vicino a Mosca.Putin e il re saudita Salman hanno firmato una serie di contratti di investimento multimilionari per i settori aerospaziale, culturale, sanitario, tecnologico e agricolo.Mosca e Riad, tradizionale alleata degli Stati Uniti, si sono riavvicinati negli ultimi anni, in particolare dopo la prima visita di Re Salman in Russia nell'ottobre 2017.