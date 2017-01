Pyongyang, il concerto in memoria del compositore Kim Won-Gyun

Pyongyang (askanews) - Il più grande compositore nordcoreano, Kim Won-Gyun, morto nel 2002, è stato ricordato nel giorno del 100esimo anniversario della sua nascita, con un grande concerto all'East Pyongyang Grand Theater.Kim Won-Gyun, insignito in vita di diversi riconoscimenti fra cui quelli di Eroe del lavoro e Artista del popolo, ha scritto molte composizioni quando erano al potere il dittaore Kim Il-Sung e suo figlio Kim Jong-Il, compresi l'inno rivoluzionario "Song of general Kim Il-Sung" e la "March of Korea".