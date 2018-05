(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2018 Quando suonano la tua canzone preferita e non puoi fare a meno di ballare, anche se sei un cane Questo cane si scatena in un ballo frenetico ogni volta che alla radio passano le sue 'canzoni preferite', o almeno così appare in questo video che ha fatto il giro delle rete collezionando milioni di visualizzazioni. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it