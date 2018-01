Quasi cento morti nell'attentato kamikaze di Kabul

Kabul, (askanews) - "E' un massacro", ha scritto su Twitter Dejan Panic, il coordinatore dell'ong italiana Emergency a Kabul, dopo l'esplosione di un'ambulanza imbottita di esplosivo nel centro della capitale afgana, rivendicata dai talebani, che ha fatto quasi 100 morti e 158 feriti, seminando terrore e desolazione in uno dei quartieri più animati della città. Nel video, il racconto di un testimone, Mirza Mohammed, che ha assistito all'avvicinarsi dell'autobomba ai posti di blocco: "Non ricordo l'ora esatta ma il kamikaze ha attraversato il primo cancello dell'ex ministero dell'interno, l'autobomba è scoppiata al secondo cancello. C'erano vetri dappertutto, la polizia ha caricato insieme i morti e i vivi nelle macchine. Qui siamo al pronto soccorso, le strade sono bloccate e non ci fanno entrare a vedere se i nostri cari sono vivi o morti"."Il bilancio delle vittime è ora di 95 morti e 158 feriti", ha detto alla France presse il portavoce del ministero della Sanità, Waheed Majroh, cinque ore dopo l'attacco. In un comunicato la presidenza afgana ha denunciato "un crimine contro l'umanità".Secondo il ministero dell'Interno, "sono stati arrestati quattro sospetti nell'ambito delle indagini" su questo attentato, il più sanguinoso dopo quello del 31 maggio del 2017, quando un camion imbottito di esplosivo esplose nella zona diplomatica della città, facendo 150 morti e 400 feriti.L'attacco è avvenuto davanti a uno dei posti di blocco che proteggono l'accesso a una strada che porta a diverse istituzioni: gli uffici del ministero dell'Interno, il quartier generale della polizia, la sede dell'Unione europea e il liceo femminile Malalai. L'attacco è stato rivendicato dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid su WhatsApp: "Un martire ha fatto esplodere la sua autobomba vicino al ministero dell'Interno dove c'erano importanti forze di polizia".