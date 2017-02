Quattro cuccioli di tigre Bengala, speranza per specie a rischio

Jayaque (askanews) - Hanno solo 45 giorni sono giocherelloni e bellissimi, ma soprattutto sono una speranza per la loro specie che è seriamente a rischio estinzione. I quattro cuccioli di Tigre reale del Bengala sono nella riserva della Fundaci n Refugio Salvaje di Jayaque, nel Salvador.I piccoli stanno crescendo in buona salute, sonnecchiano al sole e vanno alla scoperta del mondo che li circonda sotto l'occhio attento del personale della riserva che ospita oltre 60 animali di diverse specie, considerate in pericolo di estinzione, tra cui leoni africani, giaguari, ippopotami, volpi e, appunto, tigri del Bengala.