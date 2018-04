(Agenzia Vista) New York, 22 aprile 2018 Questo cane guida sa perfettamente dove portati al negozio per animali Questo video postato su Twitter mostra un cane guida portare la propria padrona, ceca, all'interno di un negozio per animali, la discascalia del video dice "Fa sempre questo, porta mia sorella li' dentro a sua insaputa". Il video postato da Michele Skroyal ha totalizzato più di 5 milioni di visualizzazioni. fonte Twitter_Michele Skroyal Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev