(Agenzia Vista) Milano, 11 ottobre 2018 "Fa piacere a tutti andare in pensione prima, la controriforma Fornero fa aumentare la spesa, bisognerebbe trovare un finanziamento anche se non si deve finanziare le cose in deficit. Boeri in ogni caso credo che nel suo ruolo deve dire quello che pensa sennò non fa più il suo ruolo". Lo ha detto Carlo Cottarelli a margine di una lectio magistralis all'Università di Milano