(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2019 Quota cento in Gazzetta Ufficiale Capone Ugl Una giornata importante Il segretario dell'Ugl Francesco Paolo Capone: "Oggi è una giornata importante, sulla Gazzetta Ufficiale è uscita quota cento e l'altro pilastro che aiuterà il mondo del lavoro che è il reddito di cittadinanza. Su quota cento in particolare abbiamo lavorato molto, è una delle nostre proposte che abbiamo formulato ancor prima delle elezioni a tutti quanti i partiti che si sono presentati ed è stato fatto proprio dalla Lega. E' un provvedimento che permetterà di andare in pensione a un'età assolutamente decente, che rispetta la dignità del lavoratore e soprattutto aprirà sicuramente un turn-over importante. Avremo così la possibilità di mandare chi è stanco in pensione e chi vuole lavorare a lavorare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev