(Agenzia Vista) Bologna, 09 marzo 2019 R Cittadinanza, appello di Meloni al Governo: "Non venga concesso ai delinquenti" "Io mi appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, inserite una norma per cui il redditto di cittadinanza non può essere erogato ai delinquenti". Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervistata a margine di un evento a Bologna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it