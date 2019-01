(Agenzia Vista) Napoli, 29 gennaio 2019 Racket, Sorbillo: "Clima strano per alcuni ho fatto tutto da solo, commercianti evitano di salutare" Una delegazione di parlamentari del Partito Democratico della commissione Antimafia, guidata dal deputato Paolo Siani, visita la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali colpita alcuni giorni fa da un attentato dinamitardo."C'è un clima strano, per alcuni ho fatto tutto da solo, commercianti evitano di salutarmi". Queste le parole di Gino Sorbillo. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev