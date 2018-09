Radio Colonia a Roma: un tempo Italia accogliente, oggi variegata

Roma, (askanews) - "Volevamo veramente andare a vedere come sta cambiando questo paese. Come sta il paese dopo 4 mesi di governo gialloverde, volevamo anche capire rispetto alle notizie che ci spaventano stando all'estero, notizie di attacchi di matrice xenofoba, di porti chiusi, di intolleranza, che fine ha fatto quel paese che noi italiani all'estero abbiamo lasciato e ci ricordavamo ospitale, tollerante, aperto verso il diverso": lo ha affermato Tommaso Pedicini, caporedattore di Radio Colonia, la trasmissione in lingua italiana dell'emittente pubblica tedesca Wdr (in onda sul canale Cosmo-Wdr) in questi giorni in trasferta a Roma. E' la prima volta la trasmissione nata negli anni Sessanta per aiutare i connazionali emigrati in Germania a orientarsi nel paese d'accoglienza, sta trasmettendo dall'Italia."L'idea che mi sto facendo è che l'Italia è davvero un paese così variegato, così diverso, dove veramente c'è di tutto. Ne parlavo con un collega, Giorgio Zanchini di Radio Anch'io: è un paese dall'enorme generosità dell'associazionismo, dell'impegno anti-mafia, dalla solidarietà con migranti e non, ma al tempo stesso il paese dai porti chiusi, delle fake news, degli attacchi xenofobi che ci sono e degli attacchi razzisti che ci sono. L'Italia è questo, è tutto questo insieme e forse si sbaglia a sottolineare solo uno di questi aspetti, bisognerebbe capire che c'è una molteplicità di presenze in questo paese".