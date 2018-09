Radio Colonia: inviti al rimpatrio? Nessun italiano verrà espulso

Roma, (askanews) - Lettere che invitano gli italiani in Germania ad andarsene? La questione è un po' più complessa, ma nessuno verrà espulso. E' quanto ci ha spiegato Tommaso Pedicini, caporedattore di Radio Colonia, la trasmissione in lingua italiana dell'emittente pubblica tedesca Wdr (in onda sul canale Cosmo-Wdr) in questi giorni eccezionalmente in trasferta a Roma."Quello che non si è capito e che nessuna autorità tedesca ancora ha spiegato è se seguirà un'espulsione. Di fatto non può essere così perché vista la libera circolazione europea, la cosa non è fattibile. Però ci sono state queste lettere di invito a lasciare il paese che sono l'unica cosa grave in tutto questo", ha ricordato."Queste lettere che invitano a lasciare il Paese sono uno schiaffo al diritto di libera circolazione e di residenza dove si vuole, infatti metterei una mano sul fuoco che a queste lettere non seguirà alcun tipo di procedimento di espulsione", ha sottolineato."Chiaramente non è un caso che riguarda solo gli italiani, dobbiamo dire che però queste lettere arrivate, per quanto ne sappiamo noi, sono poco più di un centinaio".Il servizio intitolato "Inviti al rimpatrio", andato in onda il 19 settembre, sarebbe così stato liberamente interpretato da alcuni colleghi italiani."A qualche giorno dalla pubblicazione sul sito e dalla messa in onda in radio, ci siamo resi conto che alcuni organi di stampa italiani, il Giornale in primo luogo, ha preso questa notizia senza approfondirla in nessun modo, ha preso solo alcune parti e le ha pompate in modo inaudito, cioè parlando proprio di rischio espulsioni di centinaia di migliaia di italiani, cosa che non è assolutamente vera".E' la prima volta che Radio Colonia, nata nel 1961 per aiutare i connazionali emigrati in Germania a orientarsi nel paese d'accoglienza, ha trasmesso dall'Italia.