(Agenzia Vista) Napoli, 15 gennaio 2018 Ragazzo accoltellato da baby gang a Napoli torna a scuola, accolto con striscione dai compagni Il giovane Arturo e' tornato a scuola, dopo aver subito un'aggressione da parte di una baby gang in via Foria. Dopo una lunga degenza in ospedale il ragazzo sta bene, salvo dei problemi alle corde vocali che gli impediscono di parlare normalmente. Calorosa l'accoglienza dei compagni del liceo Cuoco che si sono fatti trovare nell'androne con uno striscione con su scritto ''Bentornato Arturo''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev