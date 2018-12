(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2018 Raggi 60 Se lamenta Global compact 70 a disgrazia la tombola sovranista della Meloni Quest'anno la tradizionale festa di Natale organizzata da Fratelli D'Italia in Piazza Paganica a Roma, si colora con la tombolata sovranista, con i numeri della smorfia napoletana riadattati all'attualità politica. La festa è stata anche l'occasione per il partito di Giorgia Meloni di lanciare una campagna di sensibilizzazione per invitare ad acquistare prodotti italiani da aziende in difficoltà. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev