(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2018 Raggi a Roma non servono chiacchiere ma piu poteri abbiamo sollecitato governo che non ha mai risposto ''A Roma non servono certo le solite chiacchiere da campagna elettorale, a questa città servono poteri speciali come tutte le altre grandi capitali europee. Abbiamo più volte sollecitato il governo in tal senso che però non ha mai risposto, se davvero vuole il bene di Roma è ancora in tempo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev