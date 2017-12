(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2017 Raggi come Babbo Natale, distribuisce regali ai bambini sotto l'albero Virginia Raggi, in occasione dell'accensione delle luci dell'albero di Natale di Piazza Venezia e delle luminarie in via del Corso, regala dei pacchi ai ragazzi e alle ragazze di un coro romano che hanno contruibuito a rendere l'atmosfera del momento pienamente natalizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev