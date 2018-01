(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2018 Raggi leggi razziali vergogna per Italia non dimenticare in un periodo di rigurgito nazifascista La Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e la Presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello ha presentato la proiezione, in anteprima nazionale, del documentario di Sky Sport, ideato e realizzato da Matteo Marani, “1938 – Lo sport italiano contro gli ebrei” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev