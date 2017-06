Raggi, Meloni: un disastro, Salvini poco duro con lei solo perche' non vive a Roma

(Agenzia Vista) Milano, 21 giugno 2017 Giorgia Meloni e' stata a Sesto San Giovanni per sostenere il candidato a sindaco del centrodestra Roberto Di Stefano. A margine ha parlato della Raggi, definendola un disastro per la citta' di Roma, e della leggo sullo Ius Soli, ''e' un'arma di distrazione di massa della sinistra, per sviare l'attenzione dagli esiti delle amministrative, dai problemi familiari di Renzi e dal caso Consip'' e' quanto affermato dalla leader di Frateli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev