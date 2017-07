(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2017 La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in audizione in commissioine periferie presso la Camera dei Deputati. Così la sindaca "Stiamo investendo molto nelle periferie, che sono il centro delle nostre politiche" e ha continuato "Per noi il concetto di periferia non si fonda solo sulla distanza dal centro storico ma dall'assenza di servizi. Per noi le periferie devono essere un centro storico". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev