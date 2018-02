(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2018 Raggi risponde a Calenda 1mld per Roma e' solo spot pre elezioni ''Ho letto la lettera di Calenda e devo dire che stupisce che a due settimane dal voto si torna a promettere 1 mld per Roma, dopo 5 anni in cui il governo si e' dimenticato della Capitale''. Queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, in conferenza stampa al Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev