(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2019 "Povera Patria è un errore di venerdì ma me l'hanno imposto, io volevo metterlo al mercoledì ma comanda Vespa e lui decide di non avere sovrapposizioni". Così il direttore di Raidue, Carlo Freccero, in audizione davanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. _Courtesy Camera Web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev