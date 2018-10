(Agenzia Vista) Garbagnate, 29 ottobre 2018 "I 5 stelle non vogliono dare il nome del direttore? Non mi risulta Sulla Rai se ne stanno occupando l'amministratore delegato e il presidente, per mercoledì avranno i nomi e ho fiducia daranno i nomi migliori senza veti e ostacoli". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Garbagnate Milanese a margine del suo intervento alla festa della Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it