Raid, Di Stefano (CasaPound) nessuno deve farsi giustizia da solo, ma Stato garantista sicurezza

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Strage Macerata Di Stefano (CasaPound) nessuno deve farsi giustizia da solo, ma Stato garantista sicurezza CasaPound entra in Parlamento. Gli esponenti di CasaPound hanno presetnato alla Camera dei Deputati i candidati per le elezioni del 4 Marzo per Camera e Senato. Presenti alla conferenza stampa Simone Di Stefano, candidato premier e segretario nazionale, Mauro Antonini, candidato presidente della Regione Lazio, Angela De Rosa, candidata presidente della Regione Lombardia, Marco Clemente, vicepresidente di CasaPound e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio Lombardia 1. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev