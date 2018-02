Raid Macerata, Di Battista: Nessuno parla dei feriti stranieri

(Agenzia Vista) Liguria, 04 febbraio 2018 "Io di questa vicenda non metto bocca, è meglio fare silenzio perché il commento può sembrare una strumentalizzazione politica, io questo gioco non ci entro, penso alla morta e ai feriti, nessuno ricorda i feriti, è una mia scelta etica". Lo ha detto il deputato uscente del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista, approdato a Busalla per il suo tour 'Futuro in programma' che ha fatto tappa nella cittadina ligure. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev