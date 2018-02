(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2018 Raid Macerata Fiore Forza Nuova pronto pool di avvocati pronto a difendere Luca Traini Il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, commenta così il raid di Macerata: ''Giovedì saremo a Macerata per protestare contro la mafia nigeriana, con una massima attenzione su quello che sta facendo la magistratura in questo caso, sembra che addirittura si parli di una scarcerazione imminente del nigeriano arrestato. Noi riteniamo che si debba capire che quello che è avvenuto a Macerata è un paradigma importante per tutta l'Italia, esiste una criminalità potentissima, che è la mafia nigeriana, nessuno ne parla e non c'è un'inchiesta in proposito. E' evidente che il corpo della povera Pamela è stato ridotto in quel modo perché gli organi vengono venduti per sortilegi o malefici che certe organizzazioni compiono costantemente seguendo determinate usanze tribali. Questo non è un dato di internet, ma un dato giuridico perché ci sono molti processi in Europa per questo tipo di attività. Non parlare della mafia nigeriana, non parlare di come sono stati evidentemente utilizzate le parti del corpo di Pamela secondo noi è un'omissione incredibile e Forza Nuova non la farà passare'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev