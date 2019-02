(Agenzia Vista) Quarto (NA), 23 febbraio 2019 Rapine con il trucco della ruota bucata al centro commerciale di Quarto (NA), arrestati dai Carabinieri Due rapinatori sono stati arrestati dai Carabinieri di Napoli. Gli uomini usavano il trucco della ruota bucata per far fermare le proprie vittime, che erano in auto, e rapinarli. fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it