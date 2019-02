Rapine nei parcheggi dei centri commerciali a Cuneo, in manette due ladri seriali

(Agenzia Vista) Cuneo, 16 febbraio 2019 La Polizia di Stato di Cuneo ha arrestato 2 soggetti per i reati di rapina furto commessi nei pressi dei principali centri commerciali della città e posti in essere con il medesimo modus operandi. Nello specifico, i due soggetti si recavano nei parcheggi dei centri commerciali e, dopo aver individuato una vittima, l’avvicinavano urtando il carrello della spesa disorientandola per poi rubare con destrezza la borsa riposta sul carrello / Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it