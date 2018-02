Razzi: mi hanno offerto un seggio nel centrosinistra ma io sono di proprieta' di Berlusconi

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2018 Razzi mi hanno offerto un seggio da centrosinistra ma io sono di proprieta' di Berlusconi "Due o tre liste, anche di centrosinistra mi hanno proposto di candidarmi, mi avrebbero fatto anche capolista, al senato, in Abruzzo. Se l'offerta è arrivata da una dei partiti in coalizione col Pd? Si, uno di quelli in quella coalizione”. L'ha dichiarato Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, non ricandidato, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. _Courtesy: Un giorno da Pecora Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev