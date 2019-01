Reddito cittadinanza a stranieri, Di Maio: alzeremo tetto 5 anni

Roma, 4 gen. (askanews) - I migranti regolari potranno ricevere il reddito di cittadinanza solo se soggiornano in Italia da più di cinque anni (e non da "almeno cinque anni" come dice adesso il testo). Così ha chiarito il vicepremier Luigi Di Maio parlando da Alleghe, nel bellunese, e ribadendo che la misura di sostegno è a favore degli italiani."La nostra norma sul reddito di cittadinanza è rivolta agli italiani, per fare questo noi alzeremo il tetto di permanenza dei lungo soggiornanti in modo da rispettare le norme europeee ma allo stesso tempo rivolgere questa misura ai cittadini italiani. Quindi quel 'cinque anni' che leggete nella bozza del decreto è da modificare, sarà più alto".